San Cataldo. Rotary e Compagnia Teatrale Medea firmano community per apertura Scuola delle Arti

SAN CATALDO. È stato firmato lo scorso giorno il Rotary Community Corps (RCC) tra il nostro Club e la Compagnia Teatrale Medea di San Cataldo, guidata dal regista Ivan Giumento.

La costituzione di questa community getta le basi per una serie di iniziative per la nostra comunità e per la prossima apertura della “Scuola delle Arti”, un centro polivalente dedito alla promozione e allo sviluppo delle potenzialità dei giovani sancataldesi e non.

Presenti all’evento i membri della compagnia teatrale, i Soci del nostro Club e l’Assistente del Governatore Luigi Loggia.