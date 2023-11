San Cataldo. Partecipazione e condivisione in occasione della 10^ edizione di “Libriamoci” alla “Carducci”

SAN CATALDO. In occasione della decima edizione della campagna nazionale “Libriamoci”, la Scuola secondaria di I grado “G. Carducci” di San Cataldo, diretta dal prof. Salvatore Parenti, ha organizzato nella settimana dedicata alla lettura ad alta voce diverse iniziative volte a stimolare, nelle studentesse e negli studenti, il piacere di leggere: perché “Se leggi ti lib(e)ri”.

L’obiettivo del progetto, in linea con l’altra iniziativa già adottata dall’Istituto, #Ioleggoperchè’, è quello di diffondere e accrescere l’amore per i libri e l’abitudine alla lettura, attraverso momenti di ascolto e di partecipazione attiva, proponendo incontri con lettori esterni. Nelle giornate dedicate, le ragazze e i ragazzi della “Carducci” hanno potuto incontrare diversi lettori, che hanno dato voce a tre brani tratti dai romanzi Wonder, Và dove ti porta il cuore e L’uomo che piantava gli alberi. Nel plesso “Carducci”, gli alunni della classe 3D Marta B., Monica G., Pietro G., Ester M., Amanda M., Marta M, Riccardo P. hanno introdotto momenti di lettura durante i quali sono intervenuti l’assessore all’Istruzione Marianna Guttilla, il presidente del Consiglio di Istituto Cristina Emma, il mimo Lino Pantano, la poetessa Maria Concetta Naro, gli attori Elio Cirrito, Sofia Cazzetta e Vincenzo Giambra.

Nel plesso “Balsamo”, invece, hanno prestato la loro voce: la dott.ssa Mariolina Riggi, la studentessa Sabrina Curatolo, l’attrice e cantante Ottavia Iacona accompagnata al pianoforte dal musicista Maurizio Mangione. L’iniziativa è stata coordinata dalle docenti Loredana Raimondi e Roberta Melilli. «E’ stato un momento entusiasmante» – afferma il dirigente Parenti – «che ha coinvolto tutti gli studenti del nostro Istituto, grazie alla partecipazione attiva di chi ha donato il proprio tempo con passione, entusiasmo e generosità per la promozione della lettura, evidenziando l’importanza che rivestono i libri nello sviluppo dell’empatia e del sentimento di umanità tra le persone».