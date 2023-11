San Cataldo. L’icona di “Maria Madre della Speranza e delle confraternite” in pellegrinaggio alla Chiesa Madre

SAN CATALDO. A San Cataldo la peregrinatio dell’icona di “Maria, Madre della Speranza e delle confraternite”.

L’icona sta attraversando tutta l’Italia e in questi giorni è giunta anche nella Diocesi di Caltanissetta. L’icona della Vergine Maria è stata accolta con gioia e fede. L’appuntamento è per oggi, martedì 7 novembre alle 17,30 in piazza San Giuseppe.

L’invito è esteso oltre che al Vicariato di San Cataldo anche al Vicariato di Caltanissetta. Saranno presenti le confraternite con le loro insegne. Alle ore 18.00 la Celebrazione Eucaristica in Chiesa Madre.