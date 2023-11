San Cataldo, l’appello disperato dei dipendenti Ipab: “Qualcuno ci aiuti, abbiamo bisogno di lavorare il prima possibile”

Siamo dipendenti Ipab di San Cataldo assieme ad altri colleghi di altre città.

La nostra storia: alla fine del 2021 quando era ancora in carica il presidente Musumeci, con i due assessori: Scavone assessore alla famiglia e l’assessore alla sanità Razza abbiamo firmato un protocollo d’intesa per il personale IPAB da riqualificare da Oso a Oss con la collaborazione del Cefpas. Il personale iniziò il corso nel mese di agosto del 2022 in fad mentre nel mese di aprile 2023 in presenza a San Gregorio di Catania.

Il Cefpas con la collaborazione dell’Asp di Caltanissetta hanno ratificato la convenzione per iniziare il tirocinio ma a tutt’oggi non abbiamo nessuna notizia e non è iniziato alcun tirocinio. Abbiamo inviato diverse mail, abbiamo anche chiamato telefonicamente, ma al momento ancora nessuna risposta. Chiediamo gentilmente di avere notizie in merito. Chiediamo alla politica regionale e al presidente della regione e ai due assessori di competenza di fare chiarezza sulla situazione perché abbiamo bisogno di lavorare il prima possibile.

Facciamo appello anche al signor Sindaco di San Cataldo per formare il prima possibile il consiglio di amministrazione con il presidente e i due consiglieri, facciamo appello ai consiglieri e agli assessori per sbloccare la situazione in corso.