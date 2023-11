San Cataldo. Il Gruppo “Antichi Mestieri” della società Cesare Battisti all’Oasi Cristo Re fa ammirare ai bimbi i lavori con la buda

SAN CATALDO. Il gruppo “Antichi Mestieri” della Società Cesare Battisti di San Cataldo coordinato da Salvatore Di Vita con la presenza del Presidente Aldo Saetta stato presente presso l’Istituto Oasi di Cristo Re a Caltanissetta in occasione della manifestazione:” Alla scoperta delle tradizioni” organizzata dalla scuola con la partecipazione degli alunni coordinate dalla dirigente scolastica Suor Maria Paola e dagli insegnanti.

Scopo della manifestazione far riscoprire le tradizioni ai bambini attraverso i professionisti che continuano a valorizzare il nostro territorio. Il gruppo Antichi Mestieri ha esposto alcuni elaborati realizzati con la lavorazione della buda e far conoscere agli alunni come lavorare la buda. Un lavoro che gli alunni non conoscevano e che hanno mostrato di apprezzare.