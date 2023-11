San Cataldo. Il 24 e 25 novembre la Città si mobilita contro la violenza sulle donne

SAN CATALDO. La Città di San Cataldo si prepara ad onorare la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Questa volta, l’amministrazione comunale ha deciso di dedicare due giornate a questa importantissima ricorrenza.

Si inizia dal 24 novembre, quando con gli studenti dell’Istituto d’Arte Juvara e della Scuola Media Balsamo-Carducci si darà vita all’iniziativa “Il filo verde”, un abbraccio di arte, teatro e musica, illuminato dalla forza degli stessi ragazzi. In quel momento, le voci coraggiose di chi ha vissuto la violenza troveranno spazio.

Il 25 novembre, invece, “Corteo Rumoroso”, dal Monumento al Palazzo di Città. “Ci fermeremo proprio lì dove negli scorsi anni abbiamo installato la “Panchina Rossa” in ricordo di Ivana Intilla – ha detto il sindaco – e lì faremo un momento conclusivo, insieme a tutte le associazioni che hanno aderito all’iniziativa e ne sono diventate protagoniste, associazioni sportive e culturali della città”.

Una manifestazione che si ispira alla poesia di Cristina Torre Cáceres diventata virale dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin: “Se domani sono io, se domani non torno, sorella voglio essere l’ultima. Se domani tocca a me, distruggi tutto”. La cittadinanza, come ha ricordato l’assessore alle pari opportunità Marianna Guttilla, è invitata a partecipare per far sentire il grido della Comunità sancataldese dando il proprio contributo ad un reale percorso di cambiamento”.