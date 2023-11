San Cataldo. Emozionante serata del Gruppo di Lettura alla società Cesare Battisti

SAN CATALDO. ” Abbiamo voluto essere prosopopeici rispetto a una facile diceria scaramantica: venerdì 17 novembre. – dice uno dei conduttori del gruppo di lettura, Gianfranco Cammarata – Ebbene la serata è stata davvero fortunata, per la folta partecipazione e per la qualità degli interventi.”

” Ringraziamo la società Cesare Battisti, e per essa ilo suo presidente Aldo Saetta, per averci messo a disposizione i locali – afferma l’altro conduttore, Elio Cirrito. – Locali che già hanno promesso al gruppo di lettura per il prossimo 13 dicembre. Ciò ci consente di sopperire all’attuale impossibilità di utilizzare la nostra location abituale, cioè la sala Borsellino “

Gli ospiti della serata sono stati: Lina Cicero, pittrice molto attenta al gioco delle luci e con particolare attenzione ai colori del nostro territorio, specialmente. alla prestante presenza del vulcano, l’Etna.

L’ospite per la letteratura è stato Mauro MIlan, il quale ha presentato il suo romanzo ” Il signor penso a tutto io “, pagine che affondano nelle radici sociali del nostro territorio e che mettono sotto la luce dello scrittore i movimenti affettivi dei suoi personaggi, con una protagonista femminile davvero fuori dagli schemi.

L’ospite musicale è venuto da lontano, da Isnello, a proporre l’uso della sua loop station e i componimenti musicali dell’ultimo album ” Il richiamo e l’abbandono “, del quale ha proposto 5 struggenti brani, aventi chiari richiami alla musica del grande Pat Metheny. Sono intervenuti con brillanti interventi Luigi Bartolomeo, con la declamazione dei versi danteschi del XXVI canto dell’Inferno della Divina Commedia ed Elio Cirrito, con una piéce tratta dall’opera di Bertold Brecht e le profonde riflessioni sul ruolo e l’importanze del Teatro.

Salvatore Martorana ha proposto due sue poesie, una in italiano e una in dialetto, così come Ignazio Raimondi. Una propria poesia ha letto anche Gianfranco Cammarata, commuovendo il numeroso pubblico.