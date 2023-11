San Cataldo. Centro Commerciale il Casale in prima fila per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

SAN CATALDO. Anche il Centro Commerciale il Casale mobilitato per il 25 novembre. Infatti, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, dalle ore 16 alle 20 il Centro commerciale ospiterà una psicologa e un’assistente sociale per conoscere le attività svolte dalla Cooperativa Etnos.

Inoltre dalle 18 alle 20 Dragon Academy Group farà una dimostrazione tecnica di difesa personale nel contesto di una giornata interamente dedicata alla prevenzione, alla lotta e al contrasto sulla violenza alle donne.