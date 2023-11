San Cataldo. Amministrazione comunale vuole incentivare attività sportiva con il “Buono Sport 2023”

SAN CATALDO. E’ intendimento dell’amministrazione comunale incentivare l’attività sportiva sostenendo anche le fasce di popolazione meno abbienti, le quali potranno, attraverso l’istituzione in via sperimentale del “buono sport 2023” svolgere attività sportiva presso le Associazioni Sancataldesi.

Il buono – come ha spiegato il sindaco e l’assessore allo sport Salvatore Citrano – consiste in un voucher, che i beneficiari aventi diritto potranno utilizzare per abbattere le spese di iscrizione, di frequenza alle attività sportive presso le associazioni sportive che si accrediteranno. Ogni singolo voucher avrà valore di euro 50,00.

L’importo complessivo dei voucher da consegnare è di euro 5.000,00 secondo le modalità previste nell’avviso. Nel caso di voucher rimanenti potranno essere accumulati dai beneficiari fino ad un massimo di euro 350,00 a benificiario. Il 10% dei voucher è riservato agli atleti con disabilità certificata. La scadenza per la presentazione della domanda da parte delle famiglie è per le ore 23,59 del 16 dicembre.