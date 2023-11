San Cataldo. Al Centro commerciale “Il Casale” due educatori cinofili faranno apprendere nozioni base per educare i cuccioli di cane

SAN CATALDO. Appuntamento imperdibile sabato 18 novembre al centro commerciale Il Casale. Qui dalle ore 16 alle 20, nell’ambito dell’iniziativa “Bau a tutti”, insieme all’associazione Università Cinofila, saranno presenti due educatori cinofili.

Questi ultimi metteranno le loro conoscenze, competenze e capacità al servizio di quanti vorranno apprendere le nozioni di base per educare i cuccioli di cane, per farli giocare ed imparare allo stesso tempo, per capire i loro comportamenti e come gestirli.