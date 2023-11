Rapina farmacia e si chiude in un bagno, arrestato.

Con l’accusa di avere rapinato una farmacia a Torino in via Crescentino, nel quartiere Barriera di Milano, un italiano di 38 anni è stato arrestato dai carabinieri. L’uomo ha agito impugnando una siringa. I carabinieri del nucleo radiomobile sono intervenuti sul posto dopo una segnalazione, hanno esaminato le immagini delle telecamere di sorveglianza e si sono messi sulle tracce del sospettato, che è stato rintracciato in una strada poco distante.

L’uomo ha tentato la fuga e si è infilato nel bagno del ballatoio di una palazzina. Una volta scoperto ha opposto una forte resistenza ma è stato neutralizzato e ammanettato.