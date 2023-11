In Sicilia ancora una vincita: gioca con biglietti di 2,4 euro e vince 11 mila euro a Bingo90

Continua il novembre fortunato per la Sicilia grazie a Bingo90, il gioco di tombola.it creato in esclusiva per tutti gli amanti della lotteria nella sua versione sempreverde e intramontabile a 90 numeri.

Questa volta il vincitore è un 34enne di Catania, che si è aggiudicato un jackpot di quasi 11 mila euro acquistando biglietti per un valore di 2,40 euro e portando a casa il montepremi grazie al numero fortunato 42, riferisce Agipronews. Da sottolineare come il giocatore ha conquistato anche il bingo garantito del valore di 2.200 euro in palio. Una vincita, quella del fortunato giocatore catanese, arrivata grazie a uno dei giochi più amati di Tombola.it, disponibile dal 2011, anno dell’apertura del sito tombola.it.

