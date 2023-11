Il Torrone di Caltanissetta Presidio Slow Food tra i protagonisti del Taormina Food Expo

Si è svolto, dal 22 al 26 Novembre 2023, il “Taormina Food Expo”, manifestazione che racchiude le eccellenze dell’isola.

Tra i protagonisti di questa manifestazione tanti ingredienti pregiati e cibi di qualità che racchiudono profumi dell’isola, evoncano emozioni e ravvivano ricordi.

Un Expo che ha riunito 53 espositori, 5 convegni tematici, 2 giornate incoming e B2B con buyer, talk show, 9 piatti tipici verso la certificazione europea e cooking show con 9 cuochi provenienti dalle 9 province siciliane.

Non poteva mancare, in questa carrellata di prelibatezze, il Torrone di Caltanissetta, unico presidio Slow Food, portato in rappresentanza dei maestri pasticceri di Caltanissetta da Davide Scancarello di “Tentazioni e Sapori”.

Il dolce tipico nisseno è stato omaggiato da oltre 200 persone durante il Taormina Food Expo 2023. Dopo la tappa di Messina continua per Slow Food il percorso di promozione per conoscere sempre di più la bontà e il valore del prodotto tipico di Caltanissetta.