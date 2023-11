Il 10 dicembre ad Ostia si presenta il libro di Angelo La Rosa “Storia di Peppe caruso di Trabia” alla Festa del Libro e della Lettura

SAN CATALDO. Appuntamento di valore assoluto il prossimo 10 dicembre per Angelo La Rosa. Il docente, geologo ed ex assessore al Comune di San Cataldo il prossimo 10 Dicembre vedrà il suo libro intitolato “Storia di Peppe Caruso di Trabia” in occasione della XXXIII edizione della Festa del libro e della lettura di Ostia “Storia di Peppe caruso di Trabia”.

A moderare l’evento culturale sarà Gianni Maritati. L’evento è organizzato dall’associazione Clemente Riva di Ostia il cui titolo quest’anno è ‘Cultura e/è Pace’. Per Angelo La Rosa che fin qui ha ottenuto grandi successi nel momento in cui ha presentato il suo romanzo, una gran bella soddisfazione che conferma anche la levatura di questa sua opera.