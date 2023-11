Giulia Cecchettin. Turetta è atterrato in Italia, sarà subito trasferito nel carcere di Verona

Filippo Turetta, accusato del sequestro e dell’omicidio dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin, è atterrato all’aeroporto ‘Marco Polo’ di Venezia a bordo di un velivolo dell’Aereonautica italiana.

Il ventiduenne, che era fuggito in auto in Germania dopo l’omicidio, sarà trasferito nel carcere Montorio di Verona in isolamento e sorvegliato a vista dopo essere stato detenuto una settimana nel penitenziario di Halle.

Già oggi potrebbe incontrare i suoi legali Giovanni Caruso ed Emanuele Compagno. Eventuali colloqui coi familiari devono invece essere autorizzati dai magistrati e probabilmente avverranno solo dopo l’interrogatorio di garanzia, previsto non prima di lunedi’ davanti alla gip di Venezia Benedetta Vitolo.