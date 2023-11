Francesco Camarda, di origini nissene, entra nel Milan e con i suoi 15 anni e 8 mesi è il più giovane esordiente di sempre in serie A

La curva Sud, cuore del tifo milanista, dedica due volte un coro personalizzato a Francesco Camarda, il giovanissimo attaccante della Primavera convocato da Pioli in prima squadra per la sfida con la Fiorentina. Il debutto in campo del talentuoso siciliano di origini nissene, i nonni sono di San Cataldo, avviene nel secondo tempo. Pioli li fa entrare all’82’. Camarda diventa il più giovane debuttante in serie A a 15 anni e 260 giorni. Dalla Sud si sono alzati due cori all’indirizzo del ragazzo – per la cui convocazione è stata necessaria un’autorizzazione dal Comitato regionale lombardo della Lega nazionale dilettanti .

Camarda, incitato dalla tifoseria rossonera, si è voltato due volte all’indirizzo della curva ringraziando con il braccio alzato e poi stringendo il pugno e agitandolo in segno di determinazione. Sarà stata una grande emozione per lui, ma certamente lo è stata anche per noi siciliani.