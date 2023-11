Coppa Davis, Sinner: “Sappiamo di essere forti ma nulla scontato”

“Sono contento di essere qua, vengo da una settimana molto positiva ma ora l’obiettivo e’ un altro. A fine stagione si e’ tutti un po’ stanchi ma proviamo a darci energia, siamo qua per fare bene, abbiamo un’ottima squadra e vediamo come va”. Archiviate le Atp Finals di Torino, Jannik Sinner e’ volato a Malaga per raggiungere l’ItalDavis che giovedi’ affrontera’ l’Olanda nei quarti. “Purtroppo non c’e’ Berrettini che si e’ fatto male e ha avuto una stagione difficile ma abbiamo una squadra veramente forte, 4 singolaristi fra cui poter scegliere a seconda di come si sta e di come ci si trova su questi campi, e un doppio dove possiamo mischiare le carte. Essere uniti e’ fondamentale ma questo nel nostro gruppo c’e’ sempre stato, guardiamo giorno dopo giorno, sappiamo di essere forti e di essere fra i favoriti e proveremo a dare il 100%”, sottolinea a Sky Sport Sinner.

L’Olanda non sembra un ostacolo insormontabile “ma non dobbiamo dare niente per scontato – avverte il numero uno degli azzurri – hanno due singolaristi molto forti, giocatori da indoor che servono molto bene e che sono arrivati qui al loro picco, e hanno anche un ottimo doppio. Dobbiamo stare attenti a tutti i punti che giochiamo e poi vediamo come va. Speriamo che ci sia anche un po’ di tifo, ci servira'”. Se l’Italia andasse avanti, potrebbe incrociare la Serbia in semifinale e nel giro di due settimane Sinner potrebbe affrontare per la terza volta Djokovic: “Siamo ancora lontani, giovedi’ ci aspetta una giornata molto importante e dobbiamo stare sul pezzo”, risponde con la consueta maturita’ Jannik.