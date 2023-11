Caso Indi, mamma Charlie Gard: “Mi vergogno di essere cittadina inglese”

“Mi vergogno di essere cittadina britannica e odio la nostra legge. Ho provato a cambiarla ma non ho avuto fortuna”. Lo dice a LaPresse Connie Yates, la mamma del piccolo Charlie Gard, morto nel 2017 a 11 mesi perché affetto da una forma di sindrome da deplezione del Dna mitocondriale, la stessa malattia di Indi Gregory. Nel Regno Unito i genitori di Indi Gregory “non hanno avuto voce, né potere, né diritti genitoriali. Indi è la loro bambina, la loro carne e il loro sangue ma a loro è stato vietato portarla in Italia per salvarle la vita. Non avrei voluto che vivessero con il rimorso con il senso di colpa come faccio io”, ha concluso spiegando che “Dean, Claire (i genitori di Indi, ndr) e il loro team legale hanno fatto assolutamente tutto il possibile ma il sistema è contro di noi”.