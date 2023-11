Caltanissetta, punto ristoro alla Villa Amedeo: pubblicato l’avviso per la locazione dei locali

L’Ufficio Patrimonio del Comune di Caltanissetta, come da Deliberazione n. 94 dell’11 ottobre scorso della giunta comunale guidata dal sindaco Gambino, al fine di valorizzare Villa Amedeo, uno degli spazi verdi più estesi della città e polmone verde del centro storico di Caltanissetta, ha pubblicato un Avviso per l’assegnazione in locazione di un immobile, ubicato all’interno della villa comunale, per la realizzazione di un bar con annessi servizi igienici. L’aggiudicazione avverrà con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

L’immobile che l’Amministrazione intende locare è situato nella parte Sud-Est del giardino pubblico, adiacente ai locali dell’ASP di Caltanissetta, ha dimensioni di circa 33 mq ed è costituito da un vano di m 4,05 x m 4,70, da un corpo bagni e docce, e da un’area pertinenziale attigua di circa 150 mq, da utilizzare per la collocazione di tavolini.

Il chiosco-bar – si legge inoltre nell’Avviso pubblico – potrà essere aperto tutto l’anno, con l’obbligo di tenerlo comunque aperto dal 1° giugno al 31 agosto, per tutta la giornata, e nelle ore serali o nei giorni festivi, senza oneri aggiuntivi, in occasione di eventi speciali promossi dall’Amministrazione comunale. All’interno dei locali si potrà svolgere attività commerciale con la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche. Fa parte integrante della concessione la gestione e la pulizia dei bagni pubblici posti di fronte all’immobile dove verrà realizzato il chiosco-bar. Il concessionario dovrà realizzare, a propria cura e spese, gli interventi per gli arredi e le attrezzature, in funzione delle specifiche esigenze e del progetto di utilizzo, d’intesa con l’Amministrazione comunale e previo parere della Soprintendenza ai BB.CC.AA.

L’affidamento degli immobili avrà durata di 6 (sei) anni a partire dalla data di sottoscrizione del contratto, con la possibilità di rinnovo non tacito per ulteriori 6 (sei) anni, previa verifica dei risultati ottenuti rispetto al progetto gestionale presentato.

Possono partecipare al bando: imprenditori individuali; società, consorzi, raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.), costituiti o costituendi, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea; raggruppamenti di due o più Associazioni che abbiano nella ragione sociale la somministrazione di alimenti e bevande e che abbiano svolto tale attività.

Gli interessati dovranno presentare domanda, secondo le modalità descritte integralmente nell’Avviso pubblico (che è possibile scaricare dall’Albo Pretorio online o dal sito web del Comune di Caltanissetta), all’Ufficio Patrimonio del Comune di Caltanissetta, scalinata Duca degli Abbruzzi, entro il 15 dicembre 2023 alle ore 10:00.