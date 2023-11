Caltanissetta, alunni della Don Milani fanno rivivere “Rosso & Sciascia” tra il teatro e il centro storico

C’era anche una rappresentanza della Don Milani plesso Filippo Cordova tra gli studenti coinvolti nel progetto “Rosso & Sciascia” che ha fatto rivivere i due autori tra i luoghi simbolo della loro città. Una evento che torna, a Caltanissetta, ancora una volta promosso dalla Società Dante Alighieri di Caltanissetta presieduta da Marisa Sedita e diretto dal regista Aldo Rapè.

Una manifestazione organizzata in occasione dell’anniversario della morte di Pier Maria Rosso di San Secondo da giovani che frequentano le scuole media primaria e secondaria di Caltanissetta. Gli alunni della Filippo Cordova, Ruggero Settimo, Alessandro Volta e Luigi Russo, coinvolti e sensibilizzati dai loro docenti, hanno letto in classe alcuni brani estratti dalle opere letterarie di Pier Maria Rosso di San Secondo e Leonardo Sciascia e poi li hanno messi in scena sia recitando sia suonando. Sul palco presenti gli allievi del Lab Canper Giovanna Annatelli, Gisella Avenia, Caterina Gagliano, Antonella Giambusso, Michele Guagenti, Sabrina Lo Vullo, Giuseppe Montalbano e Loredana Vitellaro.

Spettatori di questo evento itinerante, svolto tra il 21 e il 22 Novembre 2023, sono state le autorità cittadine, i rappresentanti della Società Dante Alighieri, gli stessi compagni di scuola degli allievi coinvolti e l’intera città. Tutti gli eventi, in centro storico o dentro il teatro Rosso di San Secondo, sono stati liberamente aperti al pubblico.















Per acquisire l’identità cittadina ed esserne fieri, per poter diventare cittadini attivi di un processo di crescita culturale, economica e sociale è necessario partire dalle radici e conoscere la bellezza della storia locale. È necessario ripercorrere luoghi del centro storico significativi perché legati alla memoria dei due scrittori e diventare parte attiva del panorama culturale di quella che era stata definita “La piccola Atene”. Leggere e mettere in scena novelle e testi teatrali ha anche questa finalità e tutto il corpo docente dell’istituto Don Milani di Caltanissetta, diretto da Antonio Dibilio, è attivo per supportare iniziative come quella appena svolta.

“Siamo molto soddisfatte di come i nostri ragazzi abbiano accolto questa iniziativa manifestando grande entusiasmo e responsabilità – hanno commentato le docenti Cassenti, Failla, La Marca, Militello, Mosca, Ragusa e Rosana coinvolte nel progetto per la “Filippo Cordova” -. I nostri studenti hanno partecipato sia allo spettacolo itinerante la mattina del 21 Novembre, al quale hanno assistito anche i loro compagni di classe in veste di spettatori, sia all’evento a teatro la sera del 22 Novembre. Le letture sono state accompagnate da brani musicali eseguiti dagli alunni del corso indirizzo musicale mettendo in campo tutte le conoscenze e abilità acquisite durante le ore scolastiche. Per tutti loro è stata un’esperienza formativa che ha permesso di accrescere le loro competenze non soltanto in ambito letterario ma anche umano e sociale”. Un plauso rivolto a tutti gli studenti coinvolti sia in veste di attori sia di musicisti.