Caltanissetta, Aiello: “Potenziare l’ufficio tributi, in arrivo più di 50.000 avvisi di pagamento”

Nei prossimi mesi verranno inviati dall’Ufficio Tributi di Caltanissetta più di 50.000 avvisi di pagamento, si presume pertanto che all’inizio del 2024, dopo la ricezione degli avvisi, migliaia saranno i cittadini che si recheranno all’ufficio comunale di via Alcide De Gasperi per chiedere chiarimenti, o per far annullare le richieste di pagamento ritenute dagli stessi, spesso illegittimamente, “cartelle pazze” perchè illegittime.

“In passato le lunghe file, le lamentele e le proteste registrate all’Ufficio Tributi hanno messo in evidenza le criticità dello stesso Ufficio nel gestire un’elevata mole di lavoro” – dichiara il Capogruppo della Lega, Oscar Aiello, che aggiunge:

“I primi ad essere danneggiati, oltre ai cittadini, sono e saranno i pochi dipendenti in servizio presso l’Ufficio Tributi, i quali da anni chiedono il miglioramento delle loro condizioni di lavoro. Pertanto – conclude il Consigliere Aiello – è opportuno agire in anticipo, potenziando nel più breve tempo possibile l’organico dell’Ufficio Tributi, valorizzando inoltre le professionalità che negli anni sono state acquisite sul campo”.

Al fine di evitare quanto accaduto in precedenza e di prevenire ulteriori disagi, che ricadono sui cittadini e sui dipendenti comunali, il Consigliere Oscar Aiello ha presentato al Sindaco un’Interrogazione consiliare avente ad oggetto “Gestione ed organizzazione Ufficio Tributi”, con la quale è stato chiesto all’Amministrazione Comunale:

Cosa è stato fatto, e cosa intende fare per aumentare il numero di dipendenti in servizio all’Ufficio Tributi;

Come si sta organizzando per gestire al meglio la mole di pubblico che, dopo l’invio di migliaia di avvisi, si recherà presso l’Ufficio Tributi o contatterà lo stesso per avere chiarimenti.