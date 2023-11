Calcio internazionale: il nisseno Fabrizio Cammarata allenatore ad interim dell’AlNasr Club, la squadra di Dubai

Una vita dedicata al calcio come giocatore, poi, come spesso avviene per i calciatori professionisti, la valigia in mano per intraprendere la carriera da allenatore, quella sognata da giocatore sotto la guida di Maurizio Sarri a Pescara. È la storia del nisseno Fabrizio Cammarata, classe 1975, cinque anni nel settore giovanile della Juventus, fino alla stagione 1993-1994. Al fianco di Alessandro Del Piero fu il trascinatore della Primavera guidata da Antonello Cuccureddu. Ex attaccante di valore tra le altre di Verona, Cagliari e Pescara, oggi allenatore.

Dopo l’esonero del tecnico Goran Tufegdžić, l’AlNasr Club, società calcistica professionistica di Dubai militante nella UAE Arabian Gulf League, la massima serie emiratina, ha deciso di puntare sul professionista nisseno Fabrizio Cammarata. Ne dà notizia il suo social media manager Michele Digiugno nella sua pagina Facebook. L’ex bomber dell’Hellas Verona FC balzato alla cronaca, negli anni duemila, per aver rifilato una doppietta storica alla Juve, è stato scelto dalla società per ricoprire il ruolo di allenatore ad interim della prima squadra dopo esser approdato nel club emiro, quest’estate, nel ruolo di coach dell’Under 21, con la quale attualmente stava facendo molto bene portandola ad un passo dalla vetta. Per l’ex allenatore di Dinamo Tirana, Apolonia e “assistant coach” del Melbourne Victory, si tratta di un’altra grandissima occasione per dimostrare le sue doti di manager a livello internazionale.