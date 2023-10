San Cataldo. Training & HR indice Corso Lis gratuito per apprendere la Lingua dei Segni

SAN CATALDO. Un Corso LIS ( Lingua dei segni) gratuito a San Cataldo. E’ quello che si svolgerà dal 18 ottobre al 22 dicembre di quest’anno. Il corso si svolgerà dal lunedì al venerdì fascia pomeridiana e sarà interamente svolto da un docente sordo.

Il percorso che sarà compiuto dai partecipanti in presenza è finalizzato all’apprendimento della Lingua dei Segni come strumento socio culturale Linguistico e mezzo per l’inclusione delle persone con disabilità uditiva.

Il corso può essere utile a tutte le categorie professionali in particolar modo a coloro che intendono operare in contesti lavorativi scolastici e sanitari. L’attività formativa è a numero chiuso per iscriversi compilare il form su Training & HR. Per contatti è possibile digitare su www.traininghr.it.