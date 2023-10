San Cataldo. Successo per la rappresentazione della prima dello “Spasimo di Sicilia” di don Giuseppe Anzalone

SAN CATALDO. Grande successo per il laboratorio teatrale “Mandorlo in fiore” per la prima dello “Spasimo di Sicilia”, il romanzo di Don Giuseppe Anzalone, che è stato rappresentato il 1° ottobre presso l’auditorium della Parrocchia Santo Stefano di San Cataldo.

La storica Chiesa che da sempre ha rappresentato per intere generazioni di sancataldesi un punto di riferimento sia spirituale che sociale. Un viaggio onirico tra verità storica, visione romanzata e fantasia tanto da costruirne un giallo riflessivo tra le vicende storico-romanzate di ieri e di oggi. Il romanzo, come si legge nella quarta di copertina, parte da “un racconto di Giorgio Vasari, sull’opera di Raffaello Sanzio, commissionata per la chiesa dello “Spasimo” di Palermo. Nel 1517 scompare tra i flutti e riemerge poco dopo, per riscomparire di nuovo .

Secoli dopo, il canonico Gesualdo Casarubea e il discepolo Carmine Polidoro si mettono alla ricerca della celebre Tavola, tra i meandri delle “Sette Stanze” di un fantomatico “Castello”. Intanto un’ombra minacciosa si aggira nelle “Catacombe dei Cappuccini” di Palermo e un bacio di Pipistrello… sangue e mistero circondano l’appassionante vicenda. Storia, thriller. Romanzo, verità. Fantasticheria di un’isola sotterranea. Lettera d’amore di una Sicilia pittoresca, drammatica e bellissima”.

La compagnai teatrale “Mandorlo in fiore”, con la regia di Don Giuseppe, ha deliziato il pubblico in due atti. Particolare apprezzamento del pubblico per lo stile artistico, la spontaneità, la scioltezza nel rappresentare i personaggi di Annarella, Demonique e Angelique da parte di Emanuela Palmeri e Daniela Palmeri, nonché del personaggio del Sindaco magistralmente rappresentato, grazie alla sua pregevole esperienza artistica, da Attilio Tirrito.

Diversi gli attori coinvolti che con il loro encomiabile impego hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento: Angelo Calì, Manuela Dolcemascolo, Maurizio Emma, Vincenzo Falzone, Michele Farinella, Aldo Ferrara, Valerio Ferrara, Antonella Garofalo, Alessio Giambra, Chiara Giambra, Biagio La Marca, Maria Pia Lunetta. Aurora Maligno, Stefano Mangione, Ambra Mollica, Giorgio Milazzo, Martina Naro, Alessia Noto, Maria Noto, Daniela Palmeri, Emanuela Palmeri, Viviana Panarace, Michele Panepinto, Francesco Pirrello, Viola Pisella, Giuseppe Riggi, Marta Riggi, Chiara Ritondo, Alessia Sala, Pina Salinitro, Luigi Sanfilippo, Salvatore Sollami, Attilio Tirrito, Chiara Treville, Rosanna Treville, Giovanna Turco, Natalia Viscuso.

Ancora una volta, lo “Spasimo di Sicilia” si conferma una vicenda misteriosa, avvincente, capace di cogliere l’attenzione e la curiosità del pubblico.