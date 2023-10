San Cataldo. Poliambulatorio di via Belvedere trasferito presso il Presidio ospedaliero “Raimondi”

SAN CATALDO. Il Poliambulatorio di San Cataldo, precedentemente situato in Via Belvedere n. 1, si è trasferito presso il Presidio Ospedaliero “M. Raimondi” – piano terra Palazzina B. Lo ha reso noto l’Asp di Caltanissetta. Il cambio di sede è ufficiale e operativo da ieri.

Tutti coloro che avevano prenotato appuntamenti presso il Poliambulatorio sono stati prontamente informati del cambiamento. Inoltre, sono stati posizionati avvisi in entrambe le sedi coinvolte per garantire una chiara comunicazione. L’Asp si scusa con l’utenza per eventuali disagi dovuti a lavori di ristrutturazione, finalizzati a potenziare ulteriormente il servizio per la comunità. Per ulteriori informazioni è ppossibile chiamare allo 0934 506511.