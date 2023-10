San Cataldo. L’azienda Tenute Lombardo vince alla 31^ edizione del “Mondial des vins Extrêmes”

SAN CATALDO. L’azienda Tenute Lombardo di Caltanissetta ha ricevuto importanti riconoscimenti alla 31esima edizione del Mondial des vins Extrêmes, concorso enologico internazionale dedicato alla viticoltura eroica; in particolare ha ottenuto la GRAN MEDAGLIA D’ORO per il Bianco d’Altura Catarratto DOC Sicilia annata 2022 e la MEDAGLIA D’ORO per il Nero d’Altura Nero d’Avola DOC Sicilia annata 2021.

L’azienda, inoltre, ha ricevuto il PREMIO SPECIALE CERVIM 2023, riconoscimento assegnato all’azienda con il miglior risultato ottenuto dalla somma dei punteggi più elevati riferiti a tre vini appartenenti a tre diverse categorie.

Il Mondial des vins Extrêmes è un concorso molto competitivo che vede la partecipazione di aziende provenienti da tutto il mondo. I vini sono giudicati da un panel di esperti che valutano la qualità, la tipicità e l’espressione del territorio.

46 Grandi Medaglie d’Oro, 238 Medaglie d’Oro, queste le medaglie assegnate dai 45 tecnici degustatori internazionali nel corso delle degustazioni tenutesi il 28 e 29 settembre scorso.

863 i vini iscritti da 319 aziende provenienti da 26 paesi del mondo, sono questi i numeri della 31a edizione del Mondial des Vins Extrêmes, l’unico concorso enologico internazionale espressamente dedicato ai vini prodotti da viticoltura eroica. Oltre alle medaglie sono stati assegnati anche 19 Premi Speciali oltre al Premio VINOFED stabilito dall’omonima Federazione dei grandi concorsi enologici internazionali di cui il Mondial des Vins Extrêmes fa parte.

I riconoscimenti ottenuti da Tenute Lombardo sono un importante risultato che conferma la qualità delle diverse tipologie dei suoi vini ( bianchi, rossi, spumanti) prodotti nelle alture centrali delle colline siciliane. L’azienda siciliana si conferma, così, una realtà produttiva di riferimento per la viticoltura eroica: due anni fa ha ottenuto il premio speciale nel medesimo concorso. (Fonte Winery Tasting Sicily).