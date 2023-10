San Cataldo. L’Asp di Caltanissetta prosegue il percorso per migliorare riorganizzazione dei servizi sanitari

SAN CATALDO. Prosegue il percorso per migliorare l’accesso alle cure per la comunità di San Cataldo attraverso la riorganizzazione dei servizi. Lo ha reso noto l’Asp di Caltanissetta. In particolare, è stato comunicato che presto sarà avviata l’odontoiatria specializzata per persone con disabilità presso il complesso operatorio del P.O. “Maddalena Raimondi”, ma già dalla prossima settimana inizieranno interventi di chirurgia ambulatoriale.

Da lunedì gli ultimi sopralluoghi organizzativi necessari a dare il via alla riattivazione delle sale. A seguito dell’incendio che ha avuto luogo a metà agosto, l’Asp ha comunicato che è stata già riattivata la risonanza magnetica in totale sicurezza e che si procederà nel più breve tempo possibile alla installazione della nuova TAC di ultimissima generazione che è stata già ordinata.