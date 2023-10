San Cataldo. Infuria polemica su finanziamenti non spesi per Settimana Santa e Festa del Patrono. Il PD: “Il sindaco non conosce gli atti comunali”

SAN CATALDO. Riceviamo e pubblichiamo lettera della segreteria cittadina del PD in risposta alle posizioni politiche espresse in precedenza dal sindaco Gioacchino Comparato in merito alla restituzione di somme a disposizione del Comune per la Settimana Santa e il Patrono.

“Abbiamo letto con stupore le parole del Sindaco Comparato in merito alla restituzione delle somme a disposizione per Settimana Santa e Patrono: “Dal PD farneticazioni: Comune non restituirà dei soldi non spesi”. Lui per primo, eletto grazie a noi, dovrebbe sapere che siamo costantemente dediti allo studio. E infatti lasciamo che parlino per noi le carte, pubblicando di seguito le determine di prenotazione di spesa per la restituzione delle somme.

Quindi o il Sindaco è ormai dedito alle bugie o non sa neanche cosa accade nel suo Comune. Insomma avevamo capito che non è lui a fare il Sindaco, ma non fino a questo punto, visto che l’ufficio finanziario prima e l’ufficio cultura dopo hanno chiaramente scritto che l’ente non è stato in grado di spendere i soldi che noi stessi avevamo richiesto!

È evidente che ancora una volta ci sono assessori che mandano il Sindaco all’arrembaggio per farsi difendere facendogli fare brutta figura, o si vuole forse negare il fallimento delle iniziative del Santo Patrono di maggio? O si vuole fare intendere che tutta la Settimana Santa è costata solamente 15mila euro non ammettendo che se non fosse per i privati non sarebbe stato possibile realizzarla? E ci permettiamo il lusso di perdere soldi.

Invitiamo il Sindaco, anche lui giovane (almeno politicamente), a prestare più attenzione a non perdere finanziamenti importanti per la Città e a gestire meglio il nostro amato Comune. Se vuole le proposte le troverà nel programma elettorale per cui è stato votato e che ha tradito, o in Consiglio Comunale dove il PD resta il gruppo con più iniziative presentate”.