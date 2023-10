San Cataldo. Il saluto dell’Associazione “Giuseppe Amico Medico” a padre Eugenio Caramia che si trasferisce a Cagliari

SAN CATALDO. Si è svolto in un clima di amicizia e commozione il saluto che i soci dell’Associazione Giuseppe Amico Medico hanno voluto dare al parroco del Santuario Santa Maria delle Grazie, padre Eugenio Caramia, che a giorni lascerà la città di San Cataldo per trasferirsi a Cagliari dove assumerà l’importante incarico di superiore della comunità mercedaria e parroco presso il Santuario Nostra Signora di Bonaria.

Dopo un momento di preghiera comunitaria il segretario Salvatore Gigante, ha ricordato le doti umane e spirituali di padre Eugenio e il profondo legame che si è instaurato, in particolare negli ultimi tempi, tra lui e l’associazione tutta, nata, circa 43 anni fa, proprio tra le mura della Chiesa della Mercede.

A nome di tutti i soci, il presidente Claudio Arcarese ha espresso gratitudine a padre Eugenio per la vicinanza e l’amicizia, offrendo in dono un incappucciato della Settimana Santa sancataldese in ceramica di Caltagirone e il libro “Un paese di nuova fondazione. San Cataldo dalle origini ad oggi” a cura di Cataldo Naro, volume ormai raro e introvabile.

“A Padre Eugenio affinché, ovunque vada, non cessi mai di coltivare il senso di appartenenza alla nostra comunità sancataldese”: questa la dedica a firma di tutti gli amici dell’Associazione Amico Medico.

Padre Eugenio dopo aver ringraziato a sua volta i presenti per l’affetto e la vicinanza, ha presentato il nuovo parroco padre Vincenzo Pennella che prenderà le redini del Santuario Santa Maria delle Grazie e sarà anche il nuovo superiore della comunità mercedaria.