San Cataldo. Il plauso dei sancataldesi al concerto benefico della Giovane Orchestra Sicula del maestro Raimondo Capizzi del prossimo 22 ottobre

SAN CATALDO. Un grande plauso quello che arriva da San Cataldo all’iniziativa della Giovane Orchestra Sicula del maestro Raimondo Capizzi che insieme al Rotary Club 2110 Sicilia Malta il 22 ottobre 2023 al Teatro Rosso di San Secondo a Caltanissetta, ha deciso di offrire un concerto in occasione della Giornata Mondiale contro la Poliomielite.

“Eì un nobile gesto che unisce la musica e la solidarietà per una causa importante. Complimenti, Maestro Raimondo Capizzi e a tutte le persone che stanno contribuendo”, ha sottolineato Claudio Lipari in un post social nel quale è stata espressa massima lode per una iniziativa che coinvolge da vicino il giovane quanto valente maestro sancataldese nella persona di Raimondo Capizzi.