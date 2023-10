San Cataldo. Gran successo per i fine settimana de “Le vie dei Tesori”: il bilancio dell’Associazione Giuseppe Amico Medico

SAN CATALDO. Tempo di bilanci per l’associazione Giuseppe Amico Medico per quanto riguarda il programma 2023 de Le Vie dei Tesori. Un festival autentico che ha trasformato le città in grandi musei diffusi, che ha visto la San Cataldo presente, per il secondo anno consecutivo, con alcuni dei suoi gioielli più preziosi. Tanti i visitatori nel contesto di un evento che ha richiamato il pubblico delle grandi occasioni a livello di visite ai siti che sono stati aperti per l’occasione.

L’Associazione Culturale Giuseppe Amico Medico ha inteso ringraziare, in primis, l’Amministrazione Comunale nella persona del sindaco Gioacchino Comparato che ha creduto nell’iniziativa e nella stessa associazione confermandola nella gestione.

Un grazie anche all’assessore Luigi Di Salvo e agli studenti del Liceo Artistico Filippo Juvara che hanno condotto i visitatori alla scoperta della Chiesa di San Francesco ai Cappuccini e della Chiesa del Patriarca San Giuseppe.

Un sentito ringraziamento al vice-presidente della Fondazione Le Vie dei Tesori, il dott. Marcello Barbaro che ha voluto anche quest’anno l’associazione e all’infaticabile Pasquale Tornatore che ha coordinato il gruppo di lavoro della settima edizione nissena, senza il quale la partecipazione dell’associazione non sarebbe stata possibile.

Un ringraziamento anche all’arciprete don Alessandro Giambra e a don Giovanni Galante per aver aperto le porte delle chiese al centro dell’iniziativa.

Infine, un sentito ringraziamento anche all’Associazione SS. Passione di Cristo, all’Associazione dei Devoti Portatori dell’Addolorata e di San Giovanni e all’Associazione Diamond Event per l’allestimento della Cripta della Chiesa di San Giuseppe e di quella della Chiesa Madre.

Infine un grazie a Luigi Bontà, Salvatore Gigante, Pasquale Tumminelli, Giuseppe Caramia, Claudio Arcarese, Vincenzo Ferrara, Aldo Alù per la preziosa collaborazione.