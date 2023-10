San Cataldo. Collettivo Letizia, Pd e Le Spighe: “Nella tariffazione dell’acqua va inserito il criterio dello svantaggio territoriale”

SAN CATALDO. Riceviamo e pubblichiamo nota di Collettivo Letizia, Pd e Le Spighe sulla questione legata al costo dell’acqua a San Cataldo.

“L’altro giorno abbiamo avuto un positivo incontro con i vertici dell’ATI. Abbiano affrontato la questione spinosa del notevole costo dell’acqua nel nostro territorio, l’incombere di milioni da pagare a causa di due lodi arbitrali che hanno determinato pesantissimi debiti da onorare e la questione della depurazione delle acque e quella del personale dell’ATI.

Intanto la buona notizia: non graverà sui cittadini il debito di dieci milioni derivante dal primo dei due lodi richiamati. Si è ottenuto, infatti, che la cifra venga spalmata negli anni a venire, durante i quali le economie realizzate per la riconversione energetica di fatto copriranno le annualità dovute. Ancor più positiva è la notizia dell’annullamento totale degli effetti del secondo lodo, per cui verranno risparmiati ben 4 milioni di euro.

Si è anche convenuta una comune battaglia per la revisione del costo dell’acqua nella nostra provincia ( insieme, come al solito…alle altre sfortunate Agrigento, Enna e Trapani ), un costo pesantemente maggiore rispetto a quello di altre province della nostra stessa isola, oltre che rispetto al resto del Paese. Occorre che i livelli decisori regionali intervengano per eliminare questo grave pregiudizio territoriale, ingiustificabile da qualsiasi punto di vista.

E a tal proposito si è proposto di richiedere all’ARERA di inserire nei calcoli per la tariffazione dell’acqua anche il criterio dello svantaggio territoriale. Nelle zone del centro isola un costo di 0,72 euro al metro cubo di acqua pesa enormemente di più che in zone del Paese che non hanno i livelli di reddito isolani, la gravissima disoccupazione giovanile e femminile, la desertificazione delle nostre città.

Ci è stata data, inoltre, informazione sull’avanzamento dei lavori per la depurazione delle acque in diverse realtà della provincia. Non c’è stata intesa, invece, rispetto alle scelte compiute per il bando di una figura apicale all’interno dell’ATI. Si è concordato, infine, di rincontrarci per ulteriori riflessioni sull’evoluzione delle questioni trattate”.

Collettivo Letizia, PD, le Spighe