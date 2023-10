San Cataldo. Al via la “Fera Ranni” fino al 10 ottobre

SAN CATALDO. Prende il via oggi 6 ottobre “A Fera Ranni” di San Cataldo, la tradizionale fiera sancataldese. La Fiera si svolgerà dal 6 al 10 ottobre. Lo ha reso noto il sindaco Gioacchino Comparato e l’assessore Marianna Guttilla. L’inaugurazione è prevista oggi alle 20.

“Siamo carichi di emozioni per questa Grande Fiera che quest’anno si espande, partendo da via Santa Maria Mazzarello fino a viale dei Platani e viale dei Tigli – ha sottolineato il sindaco – oggi 6 ottobre è il giorno dell’inaugurazione, e non vediamo l’ora di condividere con voi questa festa che ci riempie di orgoglio! Un grazie speciale agli uffici comunali che ci hanno sostenuto in questo straordinario lavoro”.

La Fiera e il Parco divertimento si arricchiscono di nuove esperienze, con giostre inedite e tanti nuovi fieristi. Vi sarà un’area parcheggio dedicata esclusivamente ai disabili, che si estenderà lungo via Bari e via Torino.

“Siamo orgogliosi di promuovere l’accessibilità per tutti! – ha aggiunto il sindaco – E non finisce qui! Lunedì prossimo, 9 ottobre, celebriamo la Giornata dell’Inclusività. Un pomeriggio dedicato all’apertura verso tutte le associazioni di disabili e le comunità. Come l’anno scorso, vogliamo promuovere un messaggio di inclusione, e l’Amministrazione sarà presente insieme a loro”.