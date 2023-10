Ruba superalcolici e li nasconde nel passeggino, 24enne arrestata

Nel pomeriggio di giovedì scorso i carabinieri di Piraino, in provincia di Messina, hanno arrestato in flagranza di reato una 24enne romena per furto aggravato. I militari sono intervenuti dopo una segnalazione da parte del titolare di un negozio nel comune di Piraino, mettendosi alla ricerca di una giovane donna che si era appena allontanata dal supermercato, dopo aver rubato 10 bottiglie di superalcolici che ha nascosto nel passeggino dove si trovava la figlia. Presentatasi alla cassa, la donna ha pagato qualche articolo per poi uscire dal negozio. In quel momento, il proprietario del supermercato si è accorto delle bottiglie nascoste dalla donna che, prima di scappare con la bambina in braccio, ha lasciato il passeggino nei pressi del supermercato, per poi allontanarsi a piedi in direzione della linea ferroviaria. La donna è stata trovata nel centro di Gioiosa Marea dove, alla vista dei militari dell’Arma, ha tentato di nascondersi e scappare. I carabinieri l’hanno arrestata in flagranza di reato. La refurtiva, consistente in 10 bottiglie di superalcolici di vario genere del valore di circa 250 euro, inizialmente sequestrata, è stata restituita al titolare del negozio. La donna è stata messa agli arresti domiciliari e successivamente è stata sottoposta all’obbligo di dimora.