Ritrovato il 19enne serradifalchese scomparso: era a casa della fidanzata a San Cataldo

Un sospiro di sollievo enorme. Gabriele Gentile, il giovane serradifalchese di 19 anni del quale non si avevano più notizie dal pomeriggio di ieri, è stato ritrovato a casa della fidanzata a San Cataldo.

Un ritrovamento che, in qualche modo, ha consentito di ritrovare un giovane la cui scomparsa aveva fatto piombare in una cappa di preoccupazione un’intera comunità.

Le ricerche del giovane, portate avanti da Carabinieri, Polizia, Croce Rossa, Protezione civile e diversi volontari, si sono pertanto rivelate fruttuose. Il giovane è stato ritrovato sano e salvo nella casa della fidanzata.

I carabinieri della tenenza di San Cataldo stanno lavorando ora alla ricostruzione dell’accaduto per comprendere le cause che hanno portato il giovane serradifalchese ad allontanarsi dalla propria abitazione in contrada Cusatino.