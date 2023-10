Per le aziende l’innovazione non è solo una sfida tecnologica

ROMA (ITALPRESS) – “Un’azienda che si vuole trasformare in termini di sostenibilità è chiamata a modificare il proprio approccio nei confronti del mercato”. Lo ha detto il manager Livio Livi in un’intervista all’Italpress.

“Le aziende stanno trasformando completamente il modo in cui fanno business, stanno cambiando l’etica e il modo in cui l’organizzazione lavora al suo interno: le iniziative sono a 360 gradi”, quindi “bisogna evitare di avere un approccio sulla singola iniziativa” ed è invece “importante definire un piano strategico complessivo di revisione”, ha spiegato. “Le aziende si sono sempre trasformate, ma ora stanno vivendo in maniera diversa una trasformazione tecnologica e culturale che avviene in maniera molto veloce. E’ una trasformazione non solo tecnologica, ma sistemica, che non riguarda un settore o un’area territoriale, ma riguarda tutto il mondo”, ha spiegato.

Anche l’innovazione “è fondamentale: innovare vuol dire stare al passo coi tempi e le aziende stanno sempre più diventando digitali in tutti i processi”. L’intelligenza artificiale è un tema importante “perchè una volta che l’azienda si è digitalizzata, è estremamente facile applicare una razionalizzazione degli algoritmi che consentano di navigare tra i dati”. In questo percorso, non si può prescindere dalla “energy transition, una trasformazione molto ampia che è collegata al tema della sostenibilità”, e dai biocarburanti, “una delle soluzioni che si sta cercando al problema innegabile dell’aumento della CO2, per cercare di contenere le emissioni a livello globale”, insieme “alle energie rinnovabili e all’eolico”, in modo che “le future generazioni possano vivere in un mondo più sostenibile e con un ambiente preservato”. Nel mondo della sostenibilità, poi, “ogni persona ha un valore imprescindibile e deve essere valorizzata, rispettata e compresa a prescindere dalle sue caratteristiche, ma per il contributo che dà all’azienda. Le persone sono un asset fondamentale” e l’azienda deve “accompagnarle in tutte le loro necessità a livello personale”.

