Futsal, serie C1: la Vigor San Cataldo ospita il Montalbano, esame da non fallire

Allenamenti settimanali intensi in casa Pgs Vigor San Cataldo in vista dell’importante gara di campionato, quarta giornata serie C1, contro il Montalbano in programma sabato 7 ottobre alle ore 17 al PalaMaira di San Cataldo.

Il quintetto di mister Lo Porto, che nello scorso torneo ha fallito la promozione in serie B per un soffio, nel corso di questa stagione non ha ancora ingranato la marcia giusta.

Fino adesso due sconfitte esterne ed una vittoria interna: tre punti in classifica e la necessità di trovare continuità.

Importante la gara con il Montalbano, altra presunta big, in forte crisi di identità: nei due match disputati, altrettante battute d’arresto.

Il match si presenta insidioso ed ostico per i padroni di casa che però non intendono fallire l’appuntamento con il bottino pieno.