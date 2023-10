Diciassette incendi oggi in Sicilia, il territorio più colpito il nisseno

Sono 17 gli incendi divampati in Sicilia da questa mattina che stanno vedendo impegnati i forestali, vigili del fuoco e i volontari della protezione civile. Le provincie più colpite sono quella di Caltanissetta con 6 incendi, a Palermo con 4, poi Agrigento con 3, Messina con due e Trapani con 1. Nel nisseno le fiamme sono divampate a Butera, in contrada Diga Comunelli, nel capoluogo in contrada Pietro Leone e piana dei Meloni, a Gela in contrada Valle D’Ambra, a Sutera in contrada Serra Scarcella, a Mazzarino in contrada Diga Disueri. Incendi anche nel palermitano a Monreale in contrada Miccini, a Caccamo in contrada Manche, a Godrano in contrada Biveri, ad Alia in contrada Tre Denari. Nell’agrigentino i roghi sono divampati in contrada Santa Lucia nel capoluogo, a Calamonaci in contrada Gulfa, Naro in contrada Diga San Giovanni, nel messinese a San Fratello in contrada Crocetta, a Tripi in contrada Casale, e infine nel trapanese a Castellammare del Golfo in contrada Dagala Secca.