Diciannovenne nisseno scomparso nel pomeriggio: attivate le ricerche sul territorio

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 05 ottobre, il Prefetto, D.ssa Chiara Armenia, ha presieduto una seduta della “Cabina di regia” tenutasi presso la Sala Operativa di Protezione Civile della Prefettura per fare il punto sullo stato delle ricerche di GENTILE Gabriele Antonio Pio, nato a Enna il 10.01.2004 e residente a Caltanissetta, in Contrada Cusatino snc, allontanatosi volontariamente nella serata di ieri dalla propria abitazione senza farvi ritorno.

Nella circostanza il Prefetto ha disposto l’istituzione, presso la Sala Operativa della locale Croce Rossa Italiana, del Posto di Comando Avanzato, quale punto di riferimento per le attività di ricerca dell’interessato del quale, al fine di favorirne il rintraccio, si specificano appresso alcune caratteristiche utili per il suo riconoscimento:

 altezza: 1,75 mt circa;

 corporatura: normale;

 carnagione: chiara;

 età: 19 anni;

 capelli: corti di colore chiaro;

 occhi: azzurri;

 abbigliamento: jeans di colore blu, t-shirt scura con scritta di colore bianco, scarpe da lavoro e un marsupio nero con strisce rosse.

Al fine di fornire preziosi contributi alle attività di ricerca si allega foto dell’interessato e si invitano tutti coloro che fossero in possesso di informazioni utili a contattare il 112 e dettagliarne gli elementi a conoscenza.