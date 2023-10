Caltanissetta, Turturici: “la piscina comunale è ancora chiusa. Siamo tutti stanchi di aspettare”

Armando Turturici tiene accesi i riflettori sulla piscina comunale di Caltanissetta sottolineando promesse, tempistiche non mantenute e prospettive future.

“Apprendiamo per mezzo stampa che la seconda e la quinta commissione consiliare del comune di Caltanissetta, hanno convocato per martedì 10 ottobre una riunione per capire quando verrà effettivamente riaperta la piscina. Stando a quanto da loro comunicato in seguito a dei sopralluoghi, la presunta data di riapertura del 24 novembre slitterà nuovamente. Con domenica 8 ottobre sarà già passato 1 anno dalla manifestazione organizzata per sollecitare la riapertura della piscina. In quella manifestazione era stato indicato che la piscina sarebbe stata riaperta ad aprile 2023 ma così non è stato”.

Un problema che investe anche chi dovrebbe controllare o chiedere chiarimenti sui ritardi.

“In una delle dirette facebook del sindaco, quest’estate, ci era stato altresì detto che saremmo stati aggiornati sull’andamento dei lavori ma è da un paio di mesi che personalmente non vedo alcun aggiornamento – prosegue Turturici -. La Città è in trepidante attesa di potersi finalmente riappropriare della piscina, chiusa da più di 1000 giorni. Si può sapere quando finalmente ciò potrà accadere? Siamo tutti stanchi di aspettare”