Caltanissetta, Italia Nostra: “Un antico studio svela gli antichi nomi delle vie cittadine”

Ancora qualche parola e qualche proposta sulla toponomastica nissena “che non dovrebbe essere toccata e nemmeno modificata” arriva dal Presidente di Italia Nostra Sicilia Leandro Janni.

Un’argomentazione che arriva direttamente dall’identità di una città: “La toponomastica dei centri storici è componente intrinseca, seppure immateriale, dei centri stessi ed è parimenti storicizzata. La tutela di un centro, di un quartiere storico non può prescindere dalla tutela della componente toponomastica. Altrimenti rischiamo di rendere confuso, se non incomprensibile, lo straordinario testo materiale e immateriale che chiamiamo città”.

Un eventuale cambio, per il Presidente di Italia Nostra Sicilia, dovrebbe essere accompagnato da una memoria storica negli stessi carteli di toponomastica che dovrebbero indicare le intitolazioni storiche precedenti.

Un compito che andrebbe fatto già ora cercando di capire “cosa era o rappresentava in origine un determinato luogo”.

Una ricerca che non dovrebbe partire ex novo ma che ha già una valida base di partenza.

“Proprio in questi giorni, l’architetto Alessio Bellomo, ex funzionario dell’Ufficio Tecnico Comunale di Caltanissetta, ci ha ricordato che qualche anno fa, presso l’Istituto per Geometri (allora diretto dal preside Michele Savoja) fu fatto uno studio sulla toponomastica nissena. Ecco: si potrebbe partire da questo studio e, con la collaborazione di esperti, stabilire chiare linee guida per giungere ad un piano di riordino della toponomastica nissena”.