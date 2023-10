Caltanissetta, gli agenti immobiliari Fiaip aderiscono al progetto “Case ad 1 Euro”

La delegazione degli agenti immobiliari associati del collegio provinciale di Fiaip Caltanissetta, rappresentata dal Segretario Regionale Fiaip Sicilia , Davide Volpe e dal Presidente Provinciale, Marcello Pilato, ha incontrato nei giorni scorsi l’amministrazione comunale nissena per definire i dettagli relativi al lancio del progetto “Case a 1 euro”, il cui regolamento è già stato approvato dal consiglio comunale; un progetto che mira soprattutto alla riqualificazione del tessuto urbano del centro storico nisseno con l’intento, vista la sua posizione centrale di attrarre anche potenziali acquirenti provenienti da altri territori.

Durante la riunione è stata concordata la “linea operativa”, a tal proposito i delegati di FIAIP Caltanissetta hanno richiesto all’amministrazione comunale la necessità di creare una sinergia con i Notai del capoluogo nonché con i tecnici al fine di verificare e garantire la perfetta regolarità giuridica, urbanistica e catastale degli immobili che verranno proposti in vendita.

All’interno della linea guida si sono definiti le modalità di pubblicità che ogni annuncio di vendita immobiliare deve contenere, comprendendo anche tutti i costi effettivi da sostenere per l’acquisto. Fiaip Caltanissetta ha suggerito la creazione di un portale telematico , patrocinato esclusivamente dal Comune di Caltanissetta, all’interno del quale inserire gli immobili oggetto di vendita corredati di tutte le informazioni burocratiche, tecniche ed economiche al fine di consentire un acquisto “sicuro“ ai potenziali acquirenti, che avranno tre anni di tempo dalla stipula notarile di compravendita per provvedere alla ristrutturazione dell’immobile acquisito.

Il portale telematico, con un semplice sistema di assegnazione “ a rotazione” affiderà di volta in volta gli immobili ai vari agenti immobiliari aderenti al “ progetto case a 1 euro “.

Questi ultimi potranno promuovere attraverso i propri canali pubblicitari gli immobili che gli verranno affidati. In ogni caso eventuali potenziali acquirenti interessati all’acquisto di un determinato immobile verranno indirizzati direttamente all’agente immobiliare anche attraverso il portale telematico.

“Gli agenti immobiliari associati Fiaip del capoluogo nisseno, sposano appieno questo progetto pur consapevoli della complessità dell’operazione nonché della reale possibilità di guadagni economici certamente non rilevanti – dichiarano all’unisono Davide Volpe, Segretario regionale Fiaip e il Presidente Provinciale Fiaip Caltanissetta, Marcello Pilato – ma in questo caso l’animo con cui hanno scelto di dire si, è perché mossi da un senso di responsabilità mirato principalmente alla riqualificazione del centro storico nisseno sia dal punto di vista urbanistico ed architettonico che, anche e soprattutto sociale”.

FIAIP dimostra, ancora una volta, quanto sia importante e di supporto con i suoi agenti immobiliari associati presenti su tutto il territorio nazionale alla realizzazione di progetti ambiziosi e complessi come in questo caso, mirati a migliorare e riqualificare i centri storici delle nostre città e dei nostri paesi sempre più spesso in stato di abbandono.

Nei prossimi giorni la sigla del protocollo d’intesa con l’amministrazione comunale di Caltanissetta e tutti gli altri ordini professionali coinvolti e, per dare ufficialmente il via al progetto.