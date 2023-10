Caltanissetta, Erasmus+ al R.Settimo: spirito di convivialità in condivisione virtuale

Il 25 e 27 settembre e il 3 ottobre 2023, presso il laboratorio linguistico del Liceo “R. Settimo”, diretto dalla prof.ssa Irene Cinzia Maria Collerone, si è tenuta una moblità online nell’ambito del progetto Erasmus+ “Build Up Your Future Through Arts”. L’esperienza ha permesso di sperimentare virtualmente lo spirito di convivialità e di condivisione che l’Erasmus sprigiona.

Le attività svolte hanno stimolato attivamente insegnanti e studenti nella promozione di una collaborazione di stampo internazionale, viste le interazioni con i team rappresentativi del Portogallo, della Turchia, della Polonia e della Lituania.

Gli incontri sono stati scanditi da “icebreaking activities”, come pic collage e realizzazione di video, ove si è data voce alle idee sul progetto, che ha come obiettivo quello di far scoprire agli studenti le inclinazioni personali.

I video sono stati poi inseriti in una piattaforma Padlet suddivisa in diverse sezioni, rispettivamente “danza”, “musica”, “pittura”, “fotografia”, “scrittura”, “teatro” e “disegno”, volte a favorire l’individuazione di studenti e docenti con le stesse attitudini, con cui poter fare gruppo.

Gli alunni hanno poi scelto un docente che fungesse da mentore, e hanno svolto un’attività su Padlet che li invitava a selezionare due foto e a descrivere le emozioni che suscitavano in loro.

L’ultimo incontro ha avuto come perno quello di gettare le basi per la realizzazione del progetto di ciascun gruppo.

Nelle apposite “breakout rooms” gli studenti hanno esposto al proprio mentore le prime idee per il progetto, inserendo in un “template” la presentazione di ciascun membro del gruppo e la motivazione che lo ha spinto a scegliere quella sfaccettatura del progetto.

Hanno partecipato gli alunni Giuseppe Rosano, Giada Lopiano, Joshua, Bancheri, Diego Russo, Helen Mazzarisi, Irene Geraci, Francesco Scuzzarella, Sofia Lombardo, Sara Lombardo, Alessandro Sapia.

L’esperienza è stata motivazionale e coinvolgente e gli studenti del liceo, costantemente e proficuamente seguiti e monitorati dalla prof.ssa Palma lumeri, hanno trascorso delle gradevoli ore di attività produttive e stimolanti.