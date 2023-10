Cade da soppalco di 4 metri, muore 80enne

Tragedia nella serata di ieri all’ospedale San Marco di CATANIA dove ieri sera alle 20,30 è morto un uomo di 80 anni, vigile urbano di Scordia in pensione da oltre 20 anni. L’uomo era caduto da un soppalco di circa 4 metri mentre raccoglieva le olive nella sua abitazione di via Berlinguer a Scordia. Le sue condizioni sono apparse subito critiche e dopo l’incidente è stato trasportato in autoambulanza all’ospedale San Marco di CATANIA, dove purtroppo è deceduto qualche ora dopo.