Asu, Regione annuncia stop all’integrazione oraria, M5S: “Altro che stabilizzazione, è il solito governo tutto chiacchiere e zero fatti”

“Altro che stabilizzazione per gli Asu, di cui tanto si parlava dopo lo spiraglio aperto a Roma quest’estate con l’approvazione del decreto Pa bis, il governo regionale tutto chiacchiere e zero fatti, a quanto pare, marcia in direzione diametralmente opposta, se è vero, come è vero, che per questi lavoratori dietro l’angolo non c’è la tranquillità occupazionale, ma una nuova batosta sotto forma di stop all’integrazione oraria a partire dal 1 novembre, come comunicato da una nota regionale”.

Lo affermano il referente regionale M5S Nuccio Di Paola e il capogruppo del M5S all’Ars Antonio De Luca. Che hanno concluso: “Chiederemo conto e ragione con un’interrogazione urgente all’Ars e lo stanziamento delle somme per garantire il proseguimento dell’integrazione oraria per questi lavoratori che, ricordiamolo, sono indispensabili in tanti uffici pubblici, musei ed aziende sanitarie”.