Alfasigma firma lettera d’intenti per acquisire l’attività di Jyseleca

BOLOGNA (ITALPRESS) – Alfasigma S.p.A., azienda farmaceutica globale con sede in Italia, ha annunciato di aver siglato una lettera d’intenti per acquisire l’attività di Jyseleca da Galapagos, azienda biotecnologica globale con sede in Belgio, che sviluppa farmaci innovativi in ambito oncologico e immunologico.

Nell’ambito dell’operazione, Galapagos trasferirà ad Alfasigma le attività di Jyseleca (filgotinib), comprese le autorizzazioni all’immissione in commercio in Europa e nel Regno Unito e le relative attività commerciali, mediche e di sviluppo. Jyseleca è un inibitore orale a somministrazione monogiornaliera JAK1, una nuova classe di farmaci caratterizzata da un meccanismo d’azione innovativo e da due indicazioni approvate: artrite reumatoide (lancio nel 2020) e colite ulcerosa (lancio nel 2021). Alfasigma accoglierà nel proprio Gruppo circa 400 dipendenti in 14 Paesi europei con forti competenze specialistiche e manageriali in aree quali R&S, Medical Affairs, Market Access, Marketing e Vendite.

L’operazione in questione consentirà ad Alfasigma di aggiungere al proprio portafoglio un prodotto innovativo e specializzato. Inoltre, la transazione rafforzerà la pipeline di Alfasigma con l’aggiunta di un nuovo programma di Fase 3 volto a estendere l’etichetta di Jyseleca a una terza indicazione. Nel complesso, questa transazione rappresenta un passo fondamentale per il consolidamento della strategia di Alfasigma e per sostenere ulteriormente le sue ambizioni di crescita.

Con questa operazione, Alfasigma prevede di espandere la propria presenza in modo significativo nei mercati del Nord Europa (Germania, Regno Unito e Irlanda, Austria, Belgio, Paesi Bassi, Danimarca, Svezia, Norvegia e Finlandia), dove si concentra la maggior parte delle vendite di Jyseleca. Inoltre, il Gruppo consoliderà la propria posizione in Europa meridionale (Italia, Spagna e Francia), dove Alfasigma ha già una presenza significativa.

Stefano Golinelli, Presidente di Alfasigma, ha dichiarato: “L’operazione annunciata oggi contribuisce concretamente all’ambiziosa strategia di crescita della nostra azienda, consolidando ed espandendo la nostra presenza in diversi mercati europei. Inoltre, l’acquisizione di Jyseleca® contribuirà a rafforzare ulteriormente il nostro portafoglio nel campo gastrointestinale, consentendoci al contempo di accedere al mercato reumatologico”.

Francesco Balestrieri, CEO di Alfasigma, ha affermato: “Siamo molto soddisfatti di aver firmato la Lettera d’Intenti con Galapagos e siamo entusiasti di acquisire il business Jyseleca®. Questa operazione è un’importante opportunità di sviluppo per entrambe le aziende e rappresenta un’altra pietra miliare nel nostro percorso di trasformazione e crescita internazionale, inserendosi nelle aree di core business della nostra azienda. Siamo felici di accogliere il team Jyseleca di Galapagos all’interno di Alfasigma in seguito al completamento del processo e non vediamo l’ora di lavorare insieme per proseguire il nostro percorso di innovazione”.

Paul Stoffels, CEO e Presidente di Galapagos, ha aggiunto: “Riteniamo che la transazione prevista con Alfasigma rappresenti il miglior risultato possibile per i nostri dipendenti, i pazienti, i medici specialisti, i nostri stakeholder e Jyseleca. Voglio riconoscere gli enormi sforzi e i preziosi contributi dei nostri talentuosi team per portare efficacemente Jyseleca a molti pazienti in tutta Europa. Sono certo che potranno avere successo anche come parte di Alfasigma”.

Il completamento della transazione prevista è soggetto all’esecuzione di un accordo definitivo e alle condizioni usuali, tra cui le approvazioni normative e le consultazioni con i comitati aziendali. Non vi è alcuna garanzia in merito al completamento della transazione. La lettera d’intenti prevede una consueta penale nel caso in cui una delle parti non proceda a un accordo definitivo nei termini stabiliti dalla lettera d’intenti.

