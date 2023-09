San Cataldo. Ultimo appuntamento con le “Vie dei Tesori” il 30 settembre e 1° ottobre

SAN CATALDO. Ultimo appuntamento per Le Vie dei Tesori 2023 a San Cataldo in questo fine settimana, sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre. Nel corso dell’ultimo fine settimana sarà possibile esplorare la Chiesa di San Francesco e la Chiesa del Patriarca San Giuseppe. Tesori unici con un solo coupon. Gli orari per le visite sono: 10:30-12:30 e 17:00-19:00.

Con 1702 visite, i siti di Caltanissetta e San Cataldo si confermano tra i più amati. Un grande successo che a San Cataldo è stato reso possibile grazie ad associazioni, istituzioni, scuole e ovviamente all’Associazione Amico Medico.

L’assessore alla Cultura Marianna Guttilla e l’Assessore al Turismo Luigi Di Salvo in queste ore hanno lanciato un appello affinchè, anche in occasione dell’ultimo fine settimane de Le Vie dei Tesori a San Cataldo, si possa registrare lo stesso interesse e partecipazione dei due precedenti appuntamenti da parte dei visitatori e degli amanti dell’arte e della cultura.