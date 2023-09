San Cataldo. Partecipazione e devozione per la festa del SS. Crocifisso a Borgata Palo

SAN CATALDO. Una festa all’insegna delle tradizioni, quella del SS Crocifisso a Borgo Palo. Quest’anno aumento vertiginoso di partecipanti, con la piazzetta del borgo stracolma di gente. La processione del SS. Crocifisso, con un’atmosfera suggestiva al tramonto, ha unito in preghiera tantissimi fedeli accompagnati dalla banda musicale di Santa Cecilia. A seguire, Don Biagio Biancheri ha celebrato la messa. Presente anche il sindaco Gioacchino Comparato.

Dopo gli eventi religiosi, ci sono stati diversi eventi, dal tributo del poeta locale Bernardino Giuliana alla a serata danzante che ha coinvolto gran parte dei partecipanti grazie a Gabriella Mangione e alle scuole di ballo presenti. È stato possibile degustare le tradizionali “sfinci” preparate da Gaetano Bellanca, fritte sul momento, e nonostante si dovesse fare la fila, mangiarle calde, croccanti, appena fritte, giustificava l’attesa.

La tradizionale gara dei divoratori di spaghetti ha fatto divertire, come ogni anno, i partecipanti. Per concludere la serata, è stato fatto un sorteggio ricco di premi. Una festa che ha avuto la sua anima organizzativa in Aldo Cravotta che ci ha messo impegno e dedizione insieme al suo staff.