San Cataldo. Memorial Carmelo Mosca e proiezione del film “La Leggenda del Granchio d’Oro” per chiudere in bellezza l’estate 2023 targata Pettirosso

SAN CATALDO. Due eventi significativi in uno. Da una parte il Memorial dedicato a Carmelo Mosca la cui scomparsa ha lasciato un gran vuoto nel cuore della comunità sancataldese, dall’altra la proiezione del film “La Leggenda del Granchio d’oro” del regista Michele Falzone recente finalista al festival cinematografico di Cefalù.

Sono quelli che hanno dato magia e al tempo stesso fascino ad una serata veramente speciale che ha chiuso l’estate della Rassegna Teatrale “Il Pettirosso” organizzata dall’associazione omonima di cui è presidente lo stesso Michele Falzone. Quest’ultimo ha voluto ringraziare tutte le persone che hanno condiviso con lui la grande emozione di questo suo primo lavoro “La Leggenda del Granchio d’Oro”.

Un grazie anche al presidente Giuliano Cali’ del Comitato Madrice San Giuseppe e lo stesso Aldo Miserandino per il lavoro eccellente dietro le quinte, oltre agli attori che hanno condiviso con lui questa avventura, oltre al suo carissimo amico e autore della sceneggiatura Rocco Chinnici. Michele Falzone ha anche annunciato che altri progetti sono in via di realizzazione e che spera di poterli condividere con tutti. Infine commosso e partecipato il Memorial Carmelo Mosca con la famiglia Mosca che ha ricevuto una targa a ricordo di questo significativo evento.