San Cataldo. E’ guerra all’abbandono dei rifiuti

SAN CATALDO. L’amministrazione comunale, è proprio il caso di dire che ha dichiarato guerra a coloro che abbandonano i rifiuti nel territorio comunale.

In questo senso, il sindaco Gioacchino Comparato, in sinergia con l’assessore comunale al territorio e ambiente Michele Giarratano, ha avviato una campagna di controlli a 360 gradi al fine di contrastare il triste quanto diffuso fenomeno legato all’abbandono di rifiuti.

In questo senso, il primo cittadino ha annunciato che è stata condotta un’operazione di contrasto all’abbandono dei rifiuti e anche per identificare i responsabili e emettere i necessari verbali. Il sindaco ha infine auspicato che la cittadinanza collabori in modo da preservare quella che è la bellezza della Città.